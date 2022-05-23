警推「影住駕」程式　供舉報非緊急交通違規案

現時市民人人「一機在手」，普遍車輛亦裝有行車記錄儀（車cam），即使有駕駛人士交通違規，亦無所循形。為方便市民更容易舉報非緊急的交通違規案件，亦可加強執法效能，警方於今日（23日）正式推出首個微信電子舉報平台「影住駕」小程式，市民可上載相關片段及相片至該平台。該小程式於上月1日試行，截至本月18日，已接獲5,692宗舉報。

交通總部總警司區永樑表示，目前不少人在社交媒體上載有關交通違規的車cam片段，警方發現後，會主動聯絡市民查問有關資料並跟進。為讓市民更有效舉報，交通總部構思一個線上舉報平台，市民可使用「影住駕」舉報危險駕駛、不小心駕駛、沒有遵從道路標記、橫過連續雙白線及未有依照交通燈號等非緊急交通違例事項。

交通總部警司黃冰冰稱，「影住駕」需得到舉報人的姓名及聯絡方法，並記下案件時間地點、涉事車輛車牌及案件簡要，並上載有關片段及照片。單計4月，「影住駕」收到3,509宗舉報，當中70%（2460宗）轉交至各總區交通調查隊，其餘的則未能處理。該2,460宗違例事項中，佔最大比例的為涉及危駕及不小心駕駛，共收979宗佔約40%；其次為沒有遵從交通道路標記，佔20%有480宗；其餘的為橫過連續雙白線、未有依照交通燈號/標誌，以及其他交通違例事項，分別佔19%（464宗）、18%（435宗）及4%（102宗）。