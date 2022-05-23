住天台屋仍遭迫遷基層徬徨　搬去寶田中轉屋交通費更心寒

樓價高不見頂，為求一瓦遮頭，基層「沒得揀」下只能入住天台屋，但仍面臨迫遷的情況，惟即使獲安置至屯門寶田中轉屋，他們的生活條件不但未有改善，更需面臨高昂交通費用及喪失原有生活圈子等困境。受影響基層促政府善用資源，改建公屋空置單位轉為中轉屋，「至少求個容身之所，即使單位近垃圾房都願意。」

凌女士原先居住在荃灣一天台屋，但於去年1月突獲業主通知需收樓，由於她無錢租住同區劏房，最終輾轉獲安排與兩名子女同住屯門寶田中轉屋。惟她說，兩名子女分別於荃灣區中學就讀中二及中三，入住中轉屋後，一家人每日均需從屯門乘車一小時跨區上班或上學，交通開支大，亦花費不少時間，大大加重家庭壓力。她批評政府未有善用寶貴的公屋資源，寧願丟空亦不釋出資源予有需要市民，並盼能夠遷入荃灣區的屋邨暫住。

任職飲食業的Grace則說，由於收入有限，並需獨力供養兩名子女，早前一直租住葵青一個面積約300呎的天台屋，並正輪候公屋上樓。惟她其後收到屋宇署發信通知，勸喻業主清拆天台僭建物，令她頓感徬徨，擔心若搬往屯門中轉屋，如同剝奪一家人的生活圈子。