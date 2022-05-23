東方日報A1：官僚卸責　874公屋淪空宅

公屋供應緊張，萬千基層一屋難求，市民苦等3年又3年仍未能上樓。惟有團體調查發現，本港目前有874個空置公屋單位淪「空」宅，未編配給市民入住，當中65%單位更空置一年或以上，並以觀塘區空置率最高，反映房屋署如「大嘥鬼」浪費資源，未助疏導輪候冊。目前部分基層市民因經濟條件緊張，被迫居住在天台屋、劏房等不適切居所，甚至面臨迫遷情況，團體建議政府善用公屋空置單位，改建成中轉房屋。議員批評房署官僚卸責，認為應將上述單位撥入特快公屋編配內，加快公屋輪候冊流轉。

「關注安置政策連線」調查全港45條入伙年期達40年或以上的公共屋邨，發現有13個地區的公共屋邨有多達共874個單位空置，其中近半單位空置一年或以上，有約429個單位；空置兩年或以上的單位則有約139個。劏房林立的觀塘區空置公屋單位最多，達317個，涉及該區的和樂邨、坪石邨、順利邨、順安邨、順天邨、啟業邨；其次為葵青區，空置公屋單位達154個。

調查又發現，涉及「先天原因」而空置的單位有700多個，包括單位內設計對殘疾人士構成障礙、單位位於4樓以上而且全座沒設有升降機、或單位需要定期讓工程人士進入檢查屋頂等設施、單位近排煙道或冷氣機房或垃圾房等；涉及凶宅原因而空置的單位亦有百餘個。

團體批評政府未有善用「公屋空置單位」資源，加上政府安置政策欠缺「以人為本」的視野，政府只承諾受清拆、執法行動影響的居民不會無家可歸，並安排他們入住屯門寶田臨時收容中心，漠視居民原先所處的社區生活網絡，且收容中心遠離居民上班、上學及生活網絡地點，令居民生活質素下降。團體續說，公屋空置單位分布全港18區，認為可改建成中轉房屋，以解決現時只有屯門寶田邨臨時收容中心及中轉房屋地點偏僻的問題。

觀塘區議會主席柯創盛指，空置單位眾多難免令市民觀感上不理想，為確保資源合理運用，他認為政府應定時將空置單位資訊向市民開誠布公，同時促請房署檢視上述單位，並考慮編配至特快公屋名單，以加快市民上樓機會。

房署回覆指，不時有公屋單位被收回，而單位由收回至成功編配予住戶期間，可因不同原因出現短暫空置情況，例如正進行翻新工程或整修，已作編配正待獲編配者回覆、因獲編配者拒絕編配而待重新編配、集合作調遷計劃的編配等。該署「死撐」空置情況是編配流程中正常現象，而空置單位數字亦會每天變化，強調該署堅守善用公屋資源的原則，盡快把可供出租的單位編配予各類公屋申請者。該署又指，寶田中轉房屋已足以滿足中轉房屋的需要，在目前公營房屋資源緊絀的情況下，房委會沒有計劃在市區/擴展市區增加及興建中轉房屋，亦無計劃將空置公屋單位改建為中轉房屋。

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