律敦治醫院團隊作橋樑　遙距探訪助臨終病人道別

第5波新冠疫情高峰時，本港醫療系統瀕潰，為讓前線醫護可集中治療，律敦治醫院的專職醫療團隊決定多走一步，物理治療部、職業治療部及醫務社工部合作設立「遙距探訪服務」，主動為有需要的病人，例如未能自行聯絡家屬的重症長者，輔助他們透過視像聯絡家人，並同時與其家人保持聯繫，更新病人情況。

在3月至4月期間，他們幫助了近280個病人及其家屬，進行近340次視像探訪及約380次電話對話。部分需要服務的病人正處於彌留狀態，團隊成員之一的物理治療師鍾建華憶述，有一名確診伯伯進了隔離病房，最初只是氣促，後來病情急速惡化，他隨即聯絡其女兒進行視像，為父女們作最後道別。

至於一般視像探訪，醫務社工陳栢熙形容他們猶如「主持人」，要安排家屬及病人輪流「發言」。因病人帶着口罩或身體狀況影響，說話聲線未必清晰，故他們也要充當「傳話筒」，複述每句說話，更經常引來惹笑場面。曾有一名婆婆因氣促難以說話，其丈夫每次探訪都問「點解你唔講嘢？係咪唔認得我？」，婆婆終於忍不住除下氧氣罩回答，「唔認得你得就死得！」職業治療師阮鳳姿稱，服務已覆蓋約40%新冠病人，她希望藉着今次經驗，有助改善原有的遙距探訪模式，若爆發第6波疫情，冀能「做到就做」。