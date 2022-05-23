研發可彎曲骨科手術鑽　中大團隊獲課外學術科技特等獎

第17屆「挑戰杯」全國大學生課外學術科技作品競賽，有份參賽的香港中文大學取得優秀成績，以微型可彎曲骨科手術鑽取得特等獎；又以新型抗癌免疫療法獲得一等獎。前者由中大機械與自動化工程學系團隊研發，以一種能應用於狹窄空間的微型機器人可彎曲骨科手術鑽，其直徑4.5毫米的手術鑽頭，可65度角彎曲，通過微小創口進入病人體內並繞過人體組織結構到達目標手術位置，從而減少手術中對病人的傷害，縮短住院和恢復時間，降低併發症機率。

負責指導學生的歐國威教授表示相關潛在應用場景，可用於廣泛骨科骨折固定或切除手術，如脊椎、椎間、顱底、口下頷骨及股骨頭。由於鑽頭亦可安裝在輔助手術的機械人臂上，因此可提高手術精準度及穩定性。他又指團隊目前已將技術應用於屍體實驗。

另一方面，病理解剖及細胞學系團隊亦研發出一種新型抗癌免疫療法，利用最新的基因工程技術，將會有利癌細胞生長的免疫抑制基因(smad 3)抽走，從而大量生產新型抗癌免疫治療細胞S3KO-TAN，相關技術無需進行抗原配對，並且很容易從血液副產品中提取。鄧銘權教授表示相關研究亦曾於白老鼠試驗，人員於第1天及第5天將抗癌細胞打入，發現白老鼠身上的腫瘤竟於第15天縮減近1倍，故希望相關療法可於未來廣泛應用。