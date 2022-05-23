谷針無極限　第4針效用僅兩個月　劉宇隆：非高危人群不值得打

政府谷針無極限，早前宣布未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，可接種第4劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(23日)在電台節目，第4針提供的保護力有限，只能約1至2個月時間內，短暫預防感染，因此不應所有18至59歲人士都打第4針。

劉宇隆提到，若市民有外遊需要，或者未來兩個月要在高危的地方，例如已放寬口罩令的歐美國家，才有需要接種第4針。他又重申，18至59歲人士接種3針後，重症及死亡風險已接近零。由於不少家長向其查詢，是否需要為子女接種第4針，他認為接種第4針不是新事物，保護力愈來愈少，是不斷注射同一種疫苗的定律，亦不排除會有弊端，尤其年輕人打復必泰疫苗或會引致心肌炎，「不值得打第4針」。但為了加強保護高危一族，60歲長者及長期病患者仍然有需要接種第4劑，但強調有關安排只針對一少撮人，故從整體防疫策略來看，放寬第4針門檻並非優先項目。

至於疫情走勢，劉認為現時感染人數反覆，推斷本港現時處於第5波餘波的「蜜月期」，而真正引爆第6波疫情會涉及新的變種病毒株，故毋須拘泥新呈報感染數字。