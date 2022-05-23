蘭桂坊酒店爆變種Omicron　傳播難杜絕　何栢良：不排除殺入社區

檢疫酒店疑出現Omicron交叉傳播，中環九如坊蘭桂坊酒店先後有不同房間住客確診Omicron BA.2.12.1變種。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目表示，檢疫酒店內傳播個案，於過去一年斷斷續續，難以完全杜絕，不排除會有個案傳入社區，重症患者有否增加，較相關個案數目的多少更為關鍵，呼籲市民要有心理準備。本港去年底開放第3針，但很少人第一時間接種，相信與上一針隔半年的人不多，若早前接種復必泰，半年內仍有效防重症，認為健康人士接種第四針無迫切性。

至於放寬入境檢疫安排，根據本港整體的自然感染和完成基本接種的人口，已有足夠能力預防重症，檢疫安排仍有微調空間，包括研究居家檢疫。但他強調同時要確保有配套措施，包括要求檢疫人士戴電子手環或安裝指定程式監察，以免有人不守規矩，擅自外出。若港府擬實施居家檢疫，須加密快速檢測次數，萬一個案流入社區，亦可盡快追蹤。

全球近期出現較大群組猴痘感染個案，主要集中在英國等歐美國家，何栢良表示，暫時所見，感染個案集中在男男同性戀者之間傳播，推斷涉及皮膚緊密接觸。他預計歐洲的猴痘個案本周可能有明顯上升，要一兩周後才會見頂。