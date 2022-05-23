教局辦「多元出路網上資訊SHOW 2022」　提供升學就業輔導

教育局將於5月27日和28日舉辦「多元出路網上資訊SHOW 2022」，透過一站式網上平台，提供不同出路的最新資訊及升學就業輔導，讓中學畢業生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備，亦歡迎其他學生、家長及教師參與。

教育局發言人今日（23日）表示，約30間院校和機構將於展覽會展示網上攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才課程以及應用學位學士課程）、毅進文憑課程，以及相關資訊平台包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

此外，學友社及香港青年協會將會提供升學及就業輔導。展覽會亦會舉辦多場網上直播講座配合互動問答，介紹多元出路、升學準備及策略，以及專上學生分享經驗。業界及院校代表將會提供不同專上課程及職場發展的第一手資訊。參加者可瀏覽「多元出路網上資訊SHOW 2022」網站www.virtualinfoexpo2022.com，毋須預先登記。網上展覽平台會開放至8月12日，有興趣人士可在網上重溫展覽及講座內容。