免病歷免檢查　半年免針紙承惠$7800　網民質疑西醫涉發假文書

疫苗通行證愈加嚴苛，網傳深水埗有西醫在未有診症或獲悉病人病歷紀錄下，明碼實價收費數千元，向市民發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，引發市民熱議。一名女士聲稱自己因無上報衞生署，故早前曾光顧該診所索取「免針紙」，事主近日向傳媒投訴，質疑該名醫生隨時發出「免針紙」圖利，並擔心自己向其「購買免針紙」，亦有觸犯法例之嫌。

從片段可見，有媒體先後喬裝顧客致電及親身到位於深水埗的一間診所「放蛇」，向該醫生索取免針紙，1名疑似醫生的男子接聽，表示要「親身(上門)」及「面對面講」、價格由「3000幾到8000幾(港元)都有」，更強調要「帶現金」。放蛇記者其後上門，向醫生指自己因「濕疹」未欲接種新冠疫苗，向涉事醫生諮詢「免針紙」事宜，該醫生更向她表示，可以「敏感」為由發出「免針紙」，90天有效的「診金」為3800港元，而180天有效則開價7800港元，要求顧客以現金或銀行過數付款，期間無要求出示病歷或作任何檢查；其後另一名記者亦上門「放蛇」，訛稱有家人因輕微濕疹，不想打針欲索取「免針紙」，遭涉事西醫拒絕，但隨即表示可以「敏感」為由，在毋須檢查下獲發「免針紙」。

投訴人其後與媒體攝製隊上門與涉事西醫對質，該西醫要求投訴人及攝製隊離去，並拍下記者的樣貌，並聲稱會報警。據悉，該媒體隨後去信醫委會，醫委會表示不會評論個別事件。根據法例，任何人製造虛假文書，意圖由其本人或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即犯偽造的罪行，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。