港大同學會書院一周3確診　校方稱考慮將中一轉網課

位於南區的港大同學會書院有3名同班的中一學生於一周內先後確診感染新冠病毒，學校今日(23日)雖仍然開放並照常上實體課，惟學生進入校門前須先量度體溫，由教職員檢查學生的快速測試紀錄。副校長陳永昌今亦向傳媒表示，今早全體師生的快速檢測結果都是未有確診，而有學生確診的中一班別，除了已確診的學生，其餘學生都沒有請假，全部都回校上課。

因應事件，陳又表示學校的小食部本星期內暫停運作，並強調本月內學生早上上完面授課之後，下午回家上網課，學生不會在校內用膳，相信可減低傳染風險。他又指出，如果中一班級短期內再出現第4宗個案，學校會考慮將全級中一轉為網課，而如果在其他級別有學生確診，校方會視乎實際數字再作安排。

不過，有涉事班別和中一級學生便曾向傳媒表示對事件感到擔心，因自己亦擔心曾經接觸確診人士，坦言會做好消毒及遵守防疫措施。至於該校中五學生稱，自疫情以來課室內的桌椅都已分隔開，以減少同學間接觸和感染機會，校內也不會有脫下口罩活動的情況，相信大家都有衞生意識。