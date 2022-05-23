3男女列輸入無症狀感染者　美國經新加坡入境女子再度感染

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心(23日)表示，4名分別由新加坡、美國、香港和台灣的人士，入境檢測確診(即呈陽性)，其中3人判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者；另1例則被列為再度感染(復陽)個案。

再度感染病例涉及由美國經新加坡入境澳門的20歲女性當地居民，於去年4月、5月和今年1月接種3劑復必泰。5月18日在美國檢測結果無染疫。上周五由美國乘坐SQ025號航班、座位號62G到新加坡轉機，前日由新加坡乘坐TR904號航班、座位29A入境，檢測結果一不確定，昨日覆檢中招。由於她曾在本月確診，推斷為再感染病例。澳門至今錄得82宗確診個案及135名無症狀感染者。

首名人士是由新加坡入境的40歲男性美國籍外僱，於去年3月、4月、12月共接種了3劑由內地生產的國藥滅活疫苗。上周五(20日)在新加坡接受檢測結果無染疫，上周六(21日)由新加坡乘坐TR904號航班、座位號4A入境，檢測結果不確定，昨日覆檢確診。

另一名患者為香港入境的41歲女性香港居民，於去年3月、4月共接種兩劑由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗；今年2月再接種1劑由內地研發的科興疫苗。她昨日由香港乘坐下午1時開出的金巴入境，接受新冠病毒核酸檢測結果中招；1名63歲男性台灣居民由當地入境，於去年10月、11月、今年2月接種3劑復必泰疫苗。上周六在台灣檢測無染疫，昨日由台灣地區乘坐JX203號航班、座位號30C入境，檢測證確診。