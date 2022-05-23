電車申請加價　議員倡發展深度遊吸引遊客

擁有過百年歷史的電車是港島獨有交通工具，惟本港過去２年在疫情肆虐遊客驟減，電車公司經營情況愈見艱難。電車公司早前向政府申請加價，成人票價加4毫至3元，增幅為15%；小童票價加2毫至1.5元；長者加1毫至1.3元。旅遊界立法會議員姚柏良今日（23日)在電台節目表示，票價在加價比例上看似甚高，惟電車具歷史意義，故此加幅仍可接受，他關注加價能否令電車的服務可持續發展。

姚柏良稱，電車在去年營運成本超過2億港元，但廣告收入有逾1億港元，業績不俗，建議電車作為交通工具外，亦可從歷史文化保育角度思考，發展為深度遊項目。對於電車公司要求政府補貼，他認為若以補貼性質進行推廣，相信所需的金額不會太多，亦可吸引遊客。

電車公司指出，隨着鐵路網絡擴展，政府推出2元乘車優惠，加上受疫情影響，前年電車的平均每日乘客量和車費收入按年下跌24%，雖然去年回升16%，但未回復疫情前水平。而公司增加廣告收入的空間有限，營運成本亦上升，去年公司轉盈為虧，錄得300萬元虧損，公司形容當前財政困難，如果無「保就業計劃」補貼，將難以持續營運，因此需要加價。而電車對上一次加價已是4年前。