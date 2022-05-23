涉元朗非法集結判囚20個月　男醫生提上訴高院押後裁決

註冊男醫生涉參與2019年平安夜在元朗 YOHO MALL形點內的示威活動，經審訊後去年被裁定非法集結罪成，被判入獄20個月。涉案男醫生不服定罪及刑期並提出上訴，高等法院今（23日）開庭處理。上訴方指，上訴人當時沒有叫口號、指罵警察或作出任何手勢，無證據顯示他有參與非法集結。法官則指出上訴人當時身上攜有示威裝備，質疑其有參與意圖。律政司一方亦指，上訴人的上衣印有「暴大抗爭」等字眼，形容其衣着可說是自稱暴徒。法官最終把案件押後至7月15日頒判詞，期間上訴人須續還押。

上訴人張家齊（25歲）、於2021年註冊為醫生，他被控於2019年12月24日在元朗YOHO MALL 形點I期內參與非法集結。上訴方陳詞時，指沒有證據顯示張於當日有參與非法集結，根據現場片段，張當時沒有叫口號、指罵警察或作出任何手勢，張亦是獨自一人。法官陳仲衡指，除了現場片段，亦須考慮張當時衣着、打扮及裝備。上訴方稱，張當時並沒有取出裝備使用。陳官續質問，一個無意參與集結的人，為何會攜有這些裝備，又用搶劫案作比喻，指若然有人在銀行外攜有槍械，是否可推論其有搶劫意圖。上訴方回應指要視乎張的實際行為，即使在搶劫案中，亦須更多證據去作出唯一不可抗拒的推論。

上訴方又指，張被原審裁判官判囚20個月，而同類的非法集結案中，即使涉及縱火和堵路等因素，亦不至於判囚20個月，上訴方認為判刑屬嚴重地過重；律政司一方回應時指出，當日現場無疑發生非法集結，片段顯示有人不斷指罵警察，行為帶侮辱性、挑撥性並相當可能危害社會安寧。律政司續指，當時張的背囊內有多項裝備，其身上衣物印有政治口號及「暴大抗爭」等字眼。律政司一方形容，張當時的衣着甚至可說是自稱暴徒，又引用陳官的比喻，指如同搶劫案的涉案人在衣服上有劫匪字眼。就刑期方面，律政司則指裁判法院最高刑期為3年，原審量刑雖然嚴厲，但並非明顯過重。

案件編號：HCMA 484/2021