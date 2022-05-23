黎智英欺詐案　周達權稱不清楚力高曾向壹傳媒提供營運資金

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今早(23日)在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權續接受黎一方盤問，辯方指黎在壹傳媒業務未完全上市前，黎不時向壹傳媒業務提供營運資金或財務擔保，且部分更透過其私人公司力高顧問進行，而力高在出售手持的蘋果印刷股份後的數年，實「無咩嘢做過」。惟周表示不清楚，只屢次重申力高業務「唔係印刷同出版囉」。

代表黎智英的資深大律師陳政龍續盤問周達權，陳指在2001年前，壹傳媒業務並未全部上市，而據文件顯示黎及涉案公司力高顧問有限公司（力高），曾向未上市部分業務借貸7億多港元，力高亦曾替部分業務提供財務擔保等。陳指於2001年前，黎向壹傳媒業務提供的部資金及擔保乃透過力高進行，力高當時業務則主要是手持蘋果日報印刷有限公司（蘋果印刷）部分股份，並提供營運資金及財務擔保。惟周只記得黎曾提供資金，重申不太清楚是否透過力高進行。

陳故質疑周並不理解力高的業務是否與壹傳媒業務有關，陳並多次追問周有關力高的業務內容，惟周只屢次重申「我嘅理解（力高的業務）唔係印刷同出版囉」，及是黎的私人公司。陳又指力高於2001年出售蘋果印刷的股份後數年，「其實無乜嘢做過」，周對此亦表示不太清楚。另陳指於壹傳媒業務全部上市後，其旗下及子公司業務若需要黎於財務上的支持，款項乃由Mark Simon安排，周回應只曾在2018年時，黎曾着他與Mark Simon商討關於shareholder loan(股東借貸）事宜，其他時間他則沒有認知。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021