私家車太子道東亂切線及急停　63歲男司機涉危駕被捕

警方留意到網上流傳一段短片，片中一輛私家車於本月7日下午約1時19分，在新蒲崗沿太子道東往觀塘方向行駛期間，未有遵守路面標記下2次胡亂切線，嚴重危害其他道路使用者的安全。九龍總區交通部主動跟進調查後，今日(23日)上午在牛頭角區，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名姓吳(63歲)男司機，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

從車Cam片見到，該輛私家車連切2線，更一度切入白色實線，然後騎線行駛一段距離。私家車駛至彩虹邨時，突然急停切實線轉入彩虹邨，引致尾隨的貨車要急煞掣，避免撞上私家車，險象環生。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險, 更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。任何人在道路上危險駕駛汽車，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款2萬5千港元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。