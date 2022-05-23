調查指打工仔疫下無碇去放假都做　僱員重工作生活平衡多過人工

工作佔用了一生大部分時間，有環球人力資源公司的調查發現，60.4%的受訪打工仔認為工作最重要的價值是工作與生活取得平衡（Work-life balance），為調查10年以來，此價值首次超越了「吸引的薪酬及福利」選項，機構分析認為，由於受疫情影響，打工仔已不期望去度假或放取有意義的假期，不少人以工作填補空白，但被僱主加重工作量，無疑增加了壓力及對健康造成負面影響，因此更追求工作與生活的平衡。

人力資源公司「Randstad」在今年1月透過網上問卷訪問了3,027名年齡介乎18至64歲的打工仔，結果發現最多人選擇Work-life balance為工作最重要的價值，其次是「吸引的薪酬及福利」（60.2%），而「財務健康」及「長工保障」則分別為49%及48%。「Randstad Hong Kong」地區總監Benjamin Elms指，若機構重視員工的福祉，對於求職者來說會十分吸引，因為他們想逐離被工作燃燒殆盡或尋求Work-life balance。

調查亦發現，今年只有32%的人仍遠程工作（Worked remotely)，相比去年的62%大跌，而仍有遠程工作的受訪者指，80%人以混合模式工作，即部分時間在家或在辦公地方工作。Elms認為，大部分港人的家沒有足夠空間及難以專注工作，但他們亦不想長時間留在辦公室，因此他們可能會去家附近的咖啡店或餐廳工作，遠離繁忙的辦公室之餘，亦可「呼吸一口新鮮空氣」。Elms又指，這些打工仔可能會接觸到一些新鮮事物及人，或會對工作有正面影響。