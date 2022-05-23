612基金案法律人員涉作出專業失當行為　律師會稱將公正跟進投訴

警方國安處早前拘捕5名「612人道支援基金」的信託人，指他們涉違《港區國安法》下的串謀勾結外國勢力罪，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行為，已向律師會和大律師公會作出投訴。香港律師會會長陳澤銘今(23日)確認，已收到該投訴，會方作為監管團體，會按既定機制處理，並已就事件成立調查委員會，惟因有關程序屬高度機密，不能披露任何詳情，但強調會方是非常重視律師操守，不論被投訴者最後是否涉案等，會方都會公正、中立、認真處理。

陳澤銘在記者會上被多次問及有關案件詳情，例如涉及多少名律師、程序時間表等，陳均以案件屬高度機密為由，拒絕透露，並稱香港奉行「無罪推定」，在未被定罪前均是無辜，故認為任何披露均不適宜。加上有關處理的既定程序已行之有效多年，過往都不披露，若是次披露即不公平，最多只能說，是次收到一個投訴，而該訴或涉及多過一個投訴人。至於一般來說，律師是負責為被告找大律師處理案件，而律師及大律師的收費、服務性質、時限等，均應有文件證明，而該文件只有法庭能看到，因此律師及大律師有責任確保不誤導法庭。

陳澤銘另確認，今次為國安處首次向會方作此類投訴，亦是首次有律師因「612人道基金」而遭投訴。但他指事件仍在初步階段，屬內部調查，並非刑事程序。惟若根據相關法例，如投訴成立並且事件嚴重，會轉交由終審法院首席法官委任、多名本地及海外律師組成的「律師紀律審裁團」跟進，涉案律師最終有機會被剔除在律師名冊外。他另指，一般調查需時很久，實際情況視乎資料多寡，以及因會給予被投訴人充足時間答辯及回應；會方在可行時會向外界透露更多，而最終結果亦會刊於年報中。