普通科門診轉做指定診所致市民難求診　議員促擴大公私營協作

本港第5波疫情嚴峻，醫院管理局將部分普通科門診診所轉為指定診所，讓新冠患者求診。有議員指早前接獲數十宗投訴，指疫情期間普通科門診難以預約，有36%受訪者指從未成功以電話預約普通科門診服務，75%人指要跨區求醫。議員建議提供線上應診，以及進一步擴大公私營醫療合作。

民建聯議員顏汶羽本月3日至10日以網上問卷訪問621名市民，他們在第5波疫情期間，均對醫管局轄下普通科門診有預約需求。調查發現，54%受訪者指自己或家人每年需要求診4至6次，亦有10%人指每月多於一次。調查又指，有36%市民從未成功以電話預約普通科門診服務，有20%人試過7次或以上才成功預約。有86%受訪者在第5波期間，預約有關服務不順利。

顏汶羽建議醫管局應為部分病人考慮更多，特別是長期病患者，如提供線上應診服務，通過其紀錄掌握病人基本病情，跟進患者病情變化，就診後即時安排線下取藥；以及為病人提供社區藥房取藥或郵寄送藥服務，並進一步擴大公私營醫療協作計劃，將更多非緊急服務外判予私營醫療機構。