衞署前顧問醫生甘啟文涉濫權牟利　承認行為失當等6罪還押候判

廉政公署去年落案起訴衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，控告他在該中心為3個國際及海外衞生組織提供總值逾420萬元的結核藥物測試及其他服務時，涉嫌濫用公職以牟取私利。甘共被控7項控罪，他今天（23日）在區域法院承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪，餘下1項使用虛假文書罪則獲准保留法庭存檔。區院暫委法官勞潔儀將案件押後至6月17日判刑，期間被告需還押。

64歲被告甘啟文，為衞生署衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，案發時在中心轄下的公共衞生化驗服務處工作，管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室。4項公職人員行為失當罪名指他於2005年9月至2013年1月期間，涉嫌以香港微生物學醫生協會身份，分別向日本國立感染症研究所、世衞、創新診斷基金會，收取折合約50至186萬元不等的費用，以由該協會或「工作夥伴」香港結核參比實驗室，舉行工作坊或提供藥物敏感測試服務等。惟該些活動及服務最終由衞生署舉辦或提供，但款項則透過由甘獨自控制的香港微生物學醫生協會銀行戶口收取。

另2項欺詐罪主要於甘開始其退休前休假之後發生，控罪指他涉嫌於2012年4月至2014年3月期間，向一名世衞代表虛假地表示，香港結核參比實驗室無獨立銀行戶口收款，意圖詐騙該代表就3份藥物測試的協議費用，同轉帳至香港微生物學醫生協會銀行戶口，涉款折合約62萬元。餘下獲法庭存檔的控罪則指指甘於1992年12月，使用一份虛假的本港銀行戶口申請表格，用以開設上述香港微生物學醫生協會銀行戶口。

辯方今呈上分別由甘的親友、工作夥伴及海外學者撰寫共60封求情信，讚揚甘在醫學方面的成就與貢獻。辯方指非典型肺炎及新冠肺炎肆虐期間，甘主動以其專業知識協助對抗疫情。辯方續指，甘在案件開審前認罪，有深切悔意，並已向特區政府作出全額賠償，冀法庭輕判。另外，廉署自2014年已就事件邀請甘協助調查，去年才正式落案起訴，擾攘超過7年，冀獲額外減刑。

案件編號：DCCC 353/2021