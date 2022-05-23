今增190確診　包括28宗輸入病例　無新增死亡個案

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日(23日)新增190宗確診病例，包括28宗輸入個案，昨日沒有新增死亡個案，第5波維持9,157人離世。今日共有21宗學校呈報有確診個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校。另太古城麥當勞群組再多2人染疫。

輸入個案中，25宗經核酸檢測確診、3宗經快測確診；當中19人在機場的「檢測待行」確診，另有9人在檢疫酒店確診，大部分是第3至7日的樣本。機場個案中，包括10名患者於上周六(21日)抵港，涉及4個航班，當中2人乘坐航班SQ894、4人乘坐TK070航班、2人乘坐EK384航班、2人乘坐JL735航班。另外9名患者於昨日(22日)抵港，涉及6航班，當中1人乘坐航班CX829、1人乘坐LX138、1人乘坐CI909、2人乘坐TK070航班、3人乘坐SQ894航班、1人乘坐EK384航班。

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，目前共有514名確診病人留醫治療，有10人危殆，7人嚴重，當中有54人為新增的確診患者。