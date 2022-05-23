太古城麥當勞增2人確診　累計5人中招

本港連日有多個群組爆疫，其中蘭桂坊酒店確診者曾到訪的太古城三期麥當勞，今日(23日)再多2名食客中招，該址累計5人染疫；衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局將於今日派人前往麥當勞調查。

其中一名76歲女患者在觀塘麗晶花園第六座居住，本月13日前往太古城麥當勞，其家人上周三(18日)檢測時證實中招，當事人至大廈翌日圍封檢測才得知自己染疫。患者在傳染期去過多個食肆，包括怡和街麥當勞、土瓜灣馬六、會展灣景中心大快活、旺角荷里活中心稻香茶居。另一名確診者為67歲男士，住太古城6座鄱陽閣，傳染期未有去其他餐廳，其家人為密切接觸者。

張竹君指，太古城一家三口確診個案全基因分析仍未做完，當局對太古城麥當勞患者的座位距離未很清楚，因為患者未必記得座位。因為Omicron傳播力高，加上患者在麥當勞進食時應不會戴口罩，故空氣流通都有可能傳播，因此有可能「(坐)好遠都有傳播」。張又指，太古城麥當勞當日有超過100人到訪，當中有20至30人曾受感染。