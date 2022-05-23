港府擬增3副司長　議員憂分工不清　角色模糊淪「無兵司令」

立法會有關研究架構重組方案的小組委員會，今日(23日)召開第二次會議，審議候任政府提出的3司15局，並增設3名副司長的方案。多名議員關注副司長的分工問題，以及律政司在統籌上的困難；亦有議員指副局長角色模糊，如同局長的影子。當局回應指設立副司長一職有迫切性，並有清晰分工，為「副手」角色，至於律政司工作繁重，亦有很多工作需要加強推廣。

議員林健鋒表示，關注副司長有沒有清晰分工，會否成為「無兵司令」，以及其初步負責的範疇及項目，令分工制度化，使公務員更加心中有數及有信心。候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉表示，設立3個副司長有迫切性，並有清晰分工，分擔司長的繁重工作，為一個「副手」的角色，負責督導各政策局及部門的工作。他舉例指在司長外訪或到內地開會時，副司長會維持運作並統籌特定項目，包括領導候任行政長官提出的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」。

至於議員陸頌雄就要求候任行政長官辦公室交代，政策創新與統籌辦事處在新一屆政府的定位及功能，以及關注新政府會否設立中央政策組等架構。陸頌雄又指有聲音指副局長角色模糊及知名度低，如同局長的影子，未有專責的範疇。政制及內地事務局局長曾國衞指其副局長在對內及對外均參與很多事情，包括協調及研究等，他們亦有參與立法會事務委員會的工作。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，創新辦直接向行政長官匯報的單位，創新辦的未來是由候任行政長官決定，職位及經費在新一屆政府仍然存在，候任行政長官可隨時啟動。

社福界議員狄志遠就以律政司作為例子，指律政司在統籌上出現甚麼困難，以及在增加副司長等人手後可以如何解決問題，另外為何不等司長「埋班」後，才將重組方案交給立法會討論。鄭鍾偉表示設立律政司副司長有迫切需要，轄下6個部門，有近90位首長級人員，工作繁重性「肯定係大」，其中部門負責的工作有時涉及跨組別，例如人權，國際法，基本法及憲法，需要部門之間交換意見及商量。此外，鄭鍾偉強調在設立律政司副司長上，有很多工作需要加強，包括向大灣區推廣香港法律服務優勢，向海外講解香港的法治及司法獨立工作，如果單由一名司長負責，是難以兼顧。另外，小組主席葉劉淑儀稍後將向立法會內部委員會匯報工作，預計政府在下月15日於立法會大會動議決議案，如當日獲通過，架構重組方案將在下月17日刊憲，7月1日實施。