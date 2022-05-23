利葵燕指薪趨調查未反映全況　薪諮會秘書處指言論不符事實

薪酬趨勢調查日前出爐，公務員的薪酬趨勢淨指標為低層及中層分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪高達7.26%，比率幅度遠高於中低層，被質疑「肥上瘦下」。華員會會長利葵燕曾指，調查未能全面反映受疫情重創公司的情況，公僕加薪追不到通脹等於減薪，而追回通脹僅彌補購買力。薪諮會聯合秘書處秘書長尤建中今日(23日)去信利葵燕，指就其對調查方法及初步調查結果公開作出不符事實的評論，深感遺憾。

尤建中在信中表示，華員會在不同場合多番提出疫情令薪酬趨勢調査失去參考價值，並要求中止調查。縱使政府過往已經多次說明薪酬趨勢調查的運作情況，亦消楚回應調查是基於私營機構提供的客觀數據進行，在調查委員會收到報告後，稱利葵燕仍就調查方法及初步調查結果公開作出不符事實的評論。

尤指出，獲邀參與調查的公司按經濟行業劃分的分布情況，與香港從事經濟活動人口整體分布情況大致上維持一致，當中亦不乏明顯在疫情中受相當影響者。縱然有個別私營機構可能因疫情的影響而沒有參加調查，並不表示只有受疫情影響較少或受惠於疫情的私營機構參加，或是次調査的涵蓋面不夠代表性。他又稱，調查結果反映去年4月2日至今年4月1日一年間的現實情況，6成多參與調查的公司在農曆新年前調薪，並指由於薪酬趨勢調査目的是計量私營機構全職僱員年度之間的平均薪酬變動，不能也不應期望今年的調查以第5波疫情爆發後的情況代表全年的情況。