中大醫學院獲1.5億元捐款　發展生物醫學科研

本港醫學及醫護人才發展需要資金支持。有基金會捐款共1.55億港元，分別予香港中文大學醫學院發展生物醫學科研，以及讓香港護理專科學院培訓護理人才。另外，7家私家醫院早前獲基金會出資7000萬港元，接受公立醫院轉介的非確診新冠肺炎病人，迄今已為逾800病人提供醫療服務。

李嘉誠基金會昨宣布資助兩個新項目。其中，基金會將捐資1.5億港元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，該捐款將得到相等的1.5億港元配對資金，即中大醫學院該科研項目將共獲3億港元發展資金。另外，基金會亦向「香港護理專科學院」捐款500萬港元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。

第5波疫情爆發期間，本港公立醫院負荷沉重，基金會出資7000萬港元，資助7間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案，以維持公立醫院日常病患所需醫療服務。該筆款目中有1000萬元是用於應付緊急個案，協助醫管局和私院間能彈性處理和盡快接收因新冠個案而要轉移的公院病人，而相關緊急個案涉及地中海貧血病人、腦室中隔缺損病人、需洗腎病患、癌症病人，以及黃疸病新生兒；7所參與的私院曾應醫管局緊急要求，合共提供最多300個名額，以接收由公院轉介需要黃疸治療的新生嬰兒。相關款項現已動用60%，餘款將按公院需求繼續作出支援。截至5月7日，養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會等7間參與醫院，共接收801名公立醫院病人，其中655人已出院，該計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。