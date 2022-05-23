政Whats噏：唔答香港出行易滿意度　謝偉銓鬧爆政府迴避問題

政府話要令香港成為智慧城市，但成效係點呢？總要有啲準則或者數據去證明。正如運輸署推出嘅「香港出行易」流動應用程式咁，連議員追問滿意度都唔答喎。有幾秘密呀？係咪數字好難睇呀？竟然問咗都唔答，梗係畀議員鬧爆喇！矛頭直指房屋及運輸局局長陳帆同運輸署。

運輸署喺2018年7月推出「香港出行易」流動應用程式，喺2021年3月推出全新版，全新用戶介面提供個人化交通、公共運輸資訊，並附設更多實時到站資訊，便利市民出行同計劃行程。

話說立法會交通事務委員會早前曾討論有關智慧交通基金同各項智慧出行嘅措施，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)提出跟進問題，包括有關全新版香港出行易嘅滿意度、下載數字同點擊率係咪符合部門預期同預期使用人數，但係政府並冇回應呢啲問題。

Tony條氣當然唔順喇，喺日前去信委員會主席易志明，直指對政府冇回覆呢啲問題表示遺憾。佢跟住喺信中再次列出嗰3條問題，包括截至本年3月底，全新版「香港出行易」下戴次數逾260萬，每日點擊率約為5萬次，問當局係咪滿意有關數字同符合預期？有冇制定計劃，促進使用「香港出行易」更廣泛地令市民使用？仲有就係當局有乜嘢準則衡量香港出行易嘅表現？

最後一個問題就係，根據網上資料，下載嘅個程式用戶有唔少批評，主要包括應用程式經常會用唔到，資料冇適時更新，同埋唔能夠顯示到站時間、地圖位置走位等，問當局會採取乜嘢措施提升應用程式嘅滿意度，令「香港出行易」更廣泛今市民接受同使用？

實際上，包括Tony在內唔少議員都批評過班官員喺會議答唔到問題，又經常帶議員遊花園，兼且準備不足，好多資料同數據都要後補，點知依家係跟進問題，會後書面回覆都唔答，試問仲有乜藉口。Tony喺信尾仲特別提醒「衷心期望當局唔好再迴避問題，認真作出回應。」

若果數據足以證實「香港出行易」嘅成效係好嘅，政府又何需收收埋埋？若果唔好嘅話，都係嗰句「醜婦終需要見家翁」，遮醜都遮唔到幾耐，相信Tony亦唔會放過陳帆。