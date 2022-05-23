議員促去殖化　刪法例中「女王陛下」　指字眼「嚇死人」

立法會司法及法律事務委員會今日(23日)討論最新一份法律改革委員會秘書處，就香港成文法作系統性檢討的工作進展，現階段共有74條法例須就適應化修改進行檢視，在已檢視的項目當中，其中3項毋須採取行動，8項很可能可按目標進行。多名議員關注有條文字眼不合時宜，包括「女王陛下」及「聯合王國」，要求提供修改時間表。

議員周浩鼎指成文法作系統性檢討是遲來的修正，並指法律文本仍出現「女王陛下」等字眼，「真係嚇死人」，希望當局加快腳步工作，又希望律政司定期交代修改條文的時間表。律政司司長鄭若驊指會檢討時間表的進度，令立法會起到監督的功能。

議員江玉歡表示，有香港法例經過多次修改變得難明，並指簡單易明的成文法相當重要，她又舉例新加坡的法例值得參考，包括成文法例少過45個字眼，配合市民在手機閱讀，同時改善可讀性等，以及為成文法例增加例子。另一議員陳曼琪則指「睇到呢份文件，有啲感動到想喊」，並指有關「女王陛下」及「聯合王國」等法律字眼，當局能否交出修改時間表。鄭若驊指時間表上需相關政策局作立法原意研究及政策決定，暫時未有明確時間表。

據文件顯示，4條會在實施《基本法》第23條的立法工作中作出適應化修改的法例，負責政策局已着手處理；其他38條法例已獲負責政策局確認，須以某種形式作出修改；餘下24條法例尚待負責政策局作出實質回應。