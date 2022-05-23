大圍3村屋遭爆竊失84萬財物　59歲賊仔落網今日提堂

警方於4月18日至5月8日期間接獲3名市民報案，指其位於沙田大圍顯田村的住所的防蚊網或窗框，被賊人撬爛及入內搜掠，3名受害人合共損失約84萬港元財物。上周五(20日)晚上約7時50分，有顯田村居民發現一名形迹可疑男子在村內徘徊，村民於是詢問對方為何進村，詎料男子企圖逃去，村民及正進行反罪案巡邏的警員隨即追截，並成功制服該男子。

警員其後在該男子身上搜出一把螺絲批及一隻手錶，懷疑他與過去2個月的爆竊案有關，遂以涉嫌「爆竊」、「遊蕩」及「外出時備有偷竊用的物品」3罪，拘捕該名姓鄭(59歲)男子。沙田警區重案組跟進案件及經深入調查後，鄭男已被暫控2項「入屋犯法」罪、一項「有意圖而遊蕩」罪及一項「外出時備有偷竊用的物品」罪，案件今日(23日)上午在沙田裁判法院提堂，並押後至6月20日再訊。

田心分區特遣隊及輔警聯同沙田警區刑事情報部組人員，今日於大圍顯貴里及顯田村一帶多個近山邊的村屋巡邏，探訪居民，向商戶及村代表派發宣傳單張及防疫用品，提高市民防罪及防疫意識。警方呼籲市民鎖好門戶，時刻提高警覺，慎防盜賊。