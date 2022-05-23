樹塌多周無人理　《東方》一報地政就到　迅速「收屍」

港府「唔踢唔郁」，深水埗塌樹一周無人問津，《東方日報》再次發揮第四權，為民請命！讀者昨日(22日)向《東方》投訴指，深水埗大坑東遊樂場旁的側巷，鄰近棠蔭街休憩公園的斜坡的一棵大樹，倒塌多周後遲遲未有人清走，旁邊的另一棵樹亦有傾斜問題，擔心隨時塌下傷人。當局於報道後，「急急腳」處理，派員「收屍」，留下一堆樹葉。

記者今日(23日)下午再到該路段視察，發現「高過人」的塌樹已經消失，僅遺下一堆樹葉於地上。現場市民表示，於今午約3時，有人前來將塌樹鋸斷及清理。讀者郭先生得知大樹已被移走後，大讚本報為民請命，指幸得《東方》報道，情況才能「快趣搞掂」，感謝《東方》的協助。郭先生早前指，該樹被指於本月初已倒塌，樹葉、枝幹、斷裂的位置均出現白色塊狀物體，懷疑蛀蟲、寄生蟲痕迹，又指該樹旁另一棵樹亦出現傾斜問題，擔心樹木倒塌，令路過的市民受傷。

樹木管理辦事處回覆查詢指，已折斷的樹木是山黃麻，由地政總署負責護養，該署已安排移除了該折斷的樹木；並檢查了上址其他樹木及安排適當的護理工作，包括修剪伸出路旁的羊蹄甲枝幹。樹木辦又指，市民可致電1823投訴樹木管理問題，各部門會派員檢查樹木，安排合適的護理工作，但所需時間視乎護理工作的複雜性及環境因素而定。