瑪麗醫院65歲婦心臟衰竭命危　急須Ｏ型血捐贈者換心續命

身體一直健康無恙的65歲女士許佩蘭，於上月初因急性心肌炎引發心臟衰竭入院，惟病情一直惡化，現時只能靠儀器維持心肌功能，但亦因使用時間較長，令她隨時有機會出現併發症而離世，唯一治療希望只剩換心手術。因此，瑪麗醫院及其丈夫今日(23日)緊急呼籲，希望有心人能捐出心臟，令許女士能重獲新生。現時院方已將許排在同血型及體形病人的移植名單首位，冀可盡快找到來自O型血、體重與許女士42公斤相若人士的心臟。

盧先生與許女士已結婚約40年，為大家的初戀情人，一直相愛，許女士亦對丈夫無微不至地照顧，例如他們未退休前，就算丈夫工作至深夜才回家，她也堅持為他送上熱湯熱飯，非常窩心。兩人退休後，本來亦過着健康愉快的生活，盧先生憶述，妻子在病發前一直非常健康，沒有三高，家族亦無心臟病史，夫妻不時會一同做瑜伽、打壁球、遠足，甚至在病發前不久，兩人仍在行山。只是好景不常，妻子4月初突然感胃部不適，去了找家庭醫生診症，但沒發現到異樣，只為她開了胃藥。不過，許女士在兩、三天後情況轉差，故到嘉諾撒醫院求醫，院方檢查下才發現不妙，隨即轉介、由救護車將她轉送至瑪麗醫院。盧先生泣道，本來在退休後盡責任輪到他照顧妻子，「唔敢諗太太就咁丟低我，咁我點樣行落去」。縱然如此，許女士仍意志頑強，並沒言棄，更嘗試與丈夫維持正面態度，現時每晚與丈夫通電話時，都會「嘻嘻嘻」地笑。因此盧先生只希望，有人願意提供合適心臟拯救其妻，遺愛人間。

許女士主診醫生之一、葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖指，患者在今年4月6日因心口痛及氣促，求診私家醫院，發覺心電圖出現異常，同日轉介瑪麗醫院急症室，經診治後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，需裝上主動脈內球囊反搏裝置(IABP)，及即時轉入心胸外科深切治療部。惟許女士3天後再因病情惡化，須裝上人工心肺機(ECMO)作短暫支援。至4月21日，由於許女士左右心室衰竭，瑪麗醫院心胸外科為她植入體外左右心室輔助裝置(BiVAD)，代替左右心室功能，作為接受心臟移植的過渡性治療，但在一個月後，即5月20日，許女士心臟功能只餘11%，體外右心室輔助裝置(RVAD)更出現血塊，須做手術更換裝置。黃加霖坦言，雖然許女士在依賴機器下，身體機能暫得以維持，但因其心臟嚴重衰竭，情況已極度危險，「今日唔知聽日事」，加上一旦臨時性質的外置儀器再令其血管出現血塊，就必須再做手術更換，屆時除感染風險高，對許女士身體更是非常大的負荷，未必可承擔。

另一主診醫生、瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政亦表示，以許女士現時情況，一旦出現併發症，如出血、發炎等，均可隨時致命，故急須做換心手術。李表示，手術的成功率可達9成，如順利病人壽命有望延長15至20年，是「最後一個希望重獲新生」，但要與時間競賽，一旦許女士情況再轉差，無法承受任何手術，屆時有合適心臟亦無用，又或者在換心前腦部出血，即中風的話，也是換了心也無法令許女士回復病發前生活，故手術是「愈早愈好」。