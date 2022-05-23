政Whats噏：仔女機不離手點算　過來人容海恩有乜計？

相信大家都聽過身兼大律師嘅議員容海恩(Eunice)喺中學時代已沉迷打機，仲流連機舖，而作為過來人，佢又點樣去教小朋友唔好機不離手呢？Eunice容海恩今日(23日)喺一個電台節目接受前議員柯創盛嘅訪問，佢坦言兩個囡囡仲係好細，只得兩、三歲，唔想佢哋成日對住部電腦，但喺疫情期間唔睇電腦都唔得，因為用ZOOM。

佢話依家鍾意家玩啲唔使點用腦嘅遊戲，但以前就鍾意玩有故事同懸疑嘅遊戲，呢啲要好花時間同埋要買埋本好似書咁厚嘅打機攻略先得，而玩呢類遊戲要理解到背後一個大團隊去做，包括拍片、音響同歷史記載，呢個背後嘅團隊令人覺得整個遊戲嘅計劃係好發人心醒，而唔係幾分鐘嘅快感，所以要教育小朋友，要佢哋了解幕後嘅團隊。

被問到有小朋友終日沉迷打機，一家人點樣可以做到好融洽同互動時，佢話最重要嘅問題係大家欠缺咗溝通，首先要有共同話題開始，例如家長要了解多啲仔女點解鍾意打機，尤其依家好多騙案，呃買點數卡同買武器，所以家長掌握嘅資訊都要與時並進同要警惕仔女，點打機唔緊要，但要約法三章，例如打幾耐時間、幾時要休息，事關遊戲機可以無止境咁打落去，但人生唔係無止境咁打機，要控制時間，教導小朋友，究竟佢哋打機要達到乜嘢目標先得。