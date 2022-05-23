31歲男警疑「秘撈」提供性服務　涉偷男客4000元被捕

一名軍裝男警涉嫌「秘撈」提供性服務，據了解，該名警員現年31歲，入職警隊約7年，現為軍裝巡警；受害人45歲，報稱商人，兩人為「老相好」，有指男警每月被人以數萬港元包養。昨晚(22日)9時許，他相約該熟客在油麻地一酒店房間見面，並疑提供性服務，惟期間雙方發生爭執，男警涉嫌取走對方約4,000港元現金後離去，熟客企圖阻止惟遭推開。約兩小時後，熟客報警求助。

警方接報到場，經查問及確認受害人出示的照片，以及翻查閉路電視片段後，鎖定該警員的行蹤，並於今(23日)凌晨2時許尋獲該警員。期間，調查人員在該男警儲物櫃內搜出銀包，內有約2,000元現金，未知是否與案件有關。案件交由西九龍總區重案組接手跟進，並於早上10時許以涉嫌盜竊把男警拘捕，扣留調查。據指，有人自稱兩人為情侶關係，但有金錢糾紛。

警方發言人指，該名警員已被停職，重申非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。另據悉，涉事警員上年1月亦被指強姦一名女子，當時他駐守西九龍總區機動部隊，放假時與女友租住尖沙咀一酒店，及後被對方指控強姦，他需要停職受查。警方調查4個月後，控告該女友一項「誤導警務人員」罪，而男警於去年5月復職。