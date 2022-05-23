美國進口花生醬疑受沙門氏菌污染　食安中心籲市民不要食用

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日(23日)表示，3款自美國進口的花生醬可能受致病菌沙門氏菌污染，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。中心強調，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

涉及3款花生醬產品品牌均為「Jif」，包括食用日期在2023年11月12日，2024年1月7日、1月8日、2月11日前的「Creamy Peanut Butter」；2023年11月16日，2024年1月16日和2月7日的前食用的「Crunchy Peanut Butter 」；以及在2022年10月13日、11月5日及11月21日前食用的「Creamy Peanut Butter Portion Control Cup」。

發言人指，食安中心透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，指部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。本港有關進口商已將受影響產品停售及下架，並主動展開回收。