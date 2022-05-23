多49場所納強檢　中央圖書館及粉嶺PTU總部上榜

再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該49個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於薄扶林華貴邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站。而截至今日(23日)傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳日出康城領凱11座(左翼及右翼)

2.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

3.尖沙咀海防道51-52號柏寓

4.九龍城德朗邨德琦樓

5.大埔大埔中心20座

6.荃灣荃灣廣場1座

7.粉嶺花都廣場10座

8.西營盤山道100號尚嶺

9.葵涌怡峰苑豪峰閣

10.上水保榮路1號威尼斯花園2座

11.馬灣珀麗灣5座

12.元朗公園南路9號藝典居2座

13.粉嶺雍盛苑雍華閣

14.沙田新田圍邨盛圍樓

15.天水圍栢慧豪廷7座

16.灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

17.香港仔華貴邨華善樓

18.銅鑼灣百德大廈C座

19.柴灣杏花邨43座

20.筲箕灣東旭苑東景閣

21.柴灣環翠邨福翠樓

22.香港仔鴻福苑鴻麗閣

23.上環皇后大道中328號中源中心B座

24.大角咀頌賢花園3座

25.何文田俊民苑文福閣

26.長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

27.土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈

28.何文田何文田邨適文樓

29.長沙灣蘇屋邨茶花樓

30.石硤尾白田邨富田樓

31.觀塘康寧道149-151號康濤閣A座

32.油塘鯉魚門邨鯉隆樓

33.上水天平邨天美樓

34.東涌逸東(一)邨漁逸樓

35.屯門田景邨田裕樓

36.荃灣海濱花園海觀閣

37.將軍澳健明邨明宇樓

38.荃灣環宇海灣5座

39.東涌裕東苑賀東閣

40.青衣灝景灣11座

41.柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

42.粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室

43.香港中央圖書館 香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓

44.粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳

45.稻香•茶居 旺角彌敦道 610 號荷里活商業中心2樓A及B鋪

46.麥當勞 銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓

47.大快活 灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪

48.馬六 土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪

49.三興和船廠有限公司 筲箕灣譚公廟道33號地下