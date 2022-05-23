男童不慎挨跌天線得得B塑像　員工索賠逾5萬元惹議

家長帶孩子外出遊玩，記得睇實小朋友，如果唔係隨時會發生意外。網上近日流傳一段影片，可見一名男童與家人在參觀玩具展覽時，疑因不慎背靠一個大型的金色「天線得得B」塑像身上，未料塑像倒下並粉身碎骨，在場人士見到都驚訝無言，事因塑像在現場已標明價值為52,800港元。

網傳影片及圖片可見，男童當時在人群中背靠塑像，塑像倒下時驚覺背後一空，惟轉身時已無力挽回，只能見住塑像粉碎的一幕。有在場目擊的網民拍下照片，只見涉事男童低頭望地，不知所措；而疑似男童母親的女子則怒視男童，另一名疑為店舖職員的男子則指向「天線得得B」殘骸正了解事件。

事件引來網民熱議，不少人均將責任歸咎於男童家長，沒有好好照料自己的孩子。未料，男童母親今日(23日)在Facebook發文回應，指昨日(22日)行攜同幼子參觀朗豪坊的「天線得得B藝術展覽」。「我無留意掛住睇野，突然發生好大聲，轉身個公仔爆哂頭，個員工第一句就話我個仔踢個公仔，我同我老公即時賠錢，我同我老公同埋個仔都嚇到呆哂，佢故意同唔小心都係我教得唔夠好。」不過事主表示，直至見到事發影片時才知兒子無辜，「咁貴既公仔冇鎖住完全冇嘢圍住，我已經覺得好唔合理。我真係覺得好離譜，可以話佢(男童)唔小心 但屈佢踢，直頭覺得詐騙。」至於當時賠錢金額，男童母表示：「埋單3萬幾，我真係心理壓力好大，以為都唔敢行街。」