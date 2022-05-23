非猴痘流行國家現染疫個案　防護中心提醒可人傳人要警剔

猴痘病毒在多地蔓延，衞生防護中心今日(23日)表示，近期在一些非猴痘流行國家(包括歐洲和北美)亦出現有關個案。截至上周六(21日)，世界衞生組織接獲92宗經化驗室確定及28宗懷疑個案出現在非猴痘流行國家的報告。大多數發現於向基層醫療或社會衞生科求診的男男性接觸者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日亦表示，會出信給私家醫生提醒留意及呈報懷疑個案，因猴病毒痘具傳染性，若有懷疑個案需要隔離。

中心指，猴痘症狀包括在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其他部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊愈。在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1-10％。當人與受感染的動物、人或受污染物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸 (例如透過性接觸)，亦可能令病毒人傳人。

中心續指，市民前往受猴痘病毒影響的地方應該採取預防措施以減低受感染風險，避免與染病的人或動物接觸、在照顧病人或處理動物時，要穿戴防護裝備並在完成後洗手、徹底煮熟動物產品方可進食。如有任何可疑病徵，應及時求醫。