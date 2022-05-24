推出青年宿舍及軟餐廚房　保良局致力服務社群

為解決青年人住屋問題，於元朗落成的全港最大型青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，是保良局今年的「重頭戲」之一，目的是讓在職青年一嘗擁有私人居住空間的滋味，招租期預計於今年第三季進行。另外，本來專屬保良局轄下安老及康復單位的流心軟餐服務，今年更推廣至公眾，至於製作相關食物的軟餐廚房，亦將於今年內投入營運，惠及社區內吞嚥困難患者。

新任保良局主席陳正欣接受本報訪問時稱，「保良局李兆基青年綠洲」是本港至今最具規模的青年宿舍，將提供1,680個宿位予18至30歲在職青年，以半價市值租金租住最多5年。宿舍為在職青年暫時免除住屋及租金的顧慮之餘，更提供青年發展服務和義工機會，讓青年人互相交流，建立人脈，回饋社會。至於離宿舍15分鐘車程的「保良局賽馬會大棠渡假村」，亦將會配合綠洲定期舉辦活動，包括音樂會、露營體驗及不同工作坊，予青年綠洲住客，甚至公眾參與。

至於該局另外一項焦點服務「一點回味」社企品牌的軟餐廚房，亦將於今年內投入營運，並推廣至公眾。陳稱，有別於傳統糊蓉餐，軟餐廚房作為「回味」流心軟餐的延伸，將繼續沿用日本製作軟餐的科技，保留食物原有的色、香、味、形，並透過社區設置的恆溫自動售賣機出售，有助改善社區吞嚥困難患者進食以至生活的體驗，自此亦能消除隔膜，與家人「同枱同食」，促進共融。

談到與保良局的淵源，陳正欣憶述自小居於其總部附近，因此早已結緣。長大後從事鐘錶業，90年代一度在內地工作，後來回流返港，經介紹下而加入保良局擔任總理一職，一恍眼12年，到今年正式接棒，擔任新一任保良局董事會主席，繼續服務社群。

回望過去，他坦言過得不易，因疫情的反覆，許多傳統籌款活動不是取消便是改動，籌款也較以往艱難。陳稱，上任後將繼續推展青年工作，並加強社會共融，更深入支援社區，延續抗疫扶弱理念。