北角油街藝術空間今起開放　推10藝展塑文化地標

位於北角油街12號的「油街實現」，其全新藝術空間於今日(24日)起向公眾開放，並推出10個藝術項目，期望為區內提供更多藝術休憩空間及成為香港文化地標。

「油街實現」於2019年進行擴展計劃，與毗連逾3,000平方米的戶外空間結合，新啓用的空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。「油街實現」所推出的10個藝術展覽及公眾參與活動中，「賞森．悅木」是一組以樹為主題的動力裝置，由著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作。多棵龍柏樹種植在油街花園，其中三棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時光線、陰影和圖案交錯，讓參觀者感受「非自然之自然」。

另外，由知名韓國藝術團隊d'strict創作的立體數碼藝術展覽「新域混影」，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，巧妙地連結藝術與科技，衝擊觀眾的視覺界限。6位香港藝術家亦以數碼城市的意念變奏為主題，帶來跨領域的影像作品展覽「數碼繆思」，將油街陽台轉化成立體觀感體驗的空間。其他藝術項目還包括為期6個月的「貳零貳貳同學會」，不同的藝術家及創意單位以展示、表演和活動形式，與公眾作生活體驗交流，以及藝術展覽「未竟之園」以不同角度演繹城市發展與自然環境之間複雜的共生關係等。