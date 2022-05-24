未開拓港創科發展　港府無力挽留人才

香港資訊科技（IT）人才荒問題持續多年，有業界代表抨擊政府對狀況一直不聞不問，不但未能吸引IT公司來港創科，更無法挽留人才。IT業界人力資源「有出無入」下，令本港不少公司坐以待斃，只能倚靠本港大學畢業生去填補相關的IT空缺，但往往是「補數個，又走N個」；建議政府應盡快正視問題，如提供優厚條件及福利，吸引外國及內地公司留港創科。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，IT界人手不足已非新鮮事，但受到疫情及移民雙管齊下打擊，相信才會令有關人手流失更急速惡化，浮現「災情」。在疫情方面，他指由於現時仍然未能全面通關，許多外地專才都會對來港工作卻步，尤其內地專才，因為一回鄉，根據內地政策，需要隔離21日，掣肘甚多。他又指其實不止內地，國外人才亦一樣，因今時不同往日，每個地方防疫政策亦不一，香港疫情至今已超過兩年，加上受社會氣氛影響，不少外國專才都寧願返回家鄉工作，亦不再願意來港。

另一方面，全球搶人潮亦帶走很多IT本土人才。方保僑指疫情爆發，同時也帶動各國對IT人才的需求，尤其對新興科技與數碼轉型相關的人才，在全球更是掀起一波搶人大戰。由於十分容易於外國尋找到同類型工種，加上本港的移民潮帶動下，本地IT人才因此急速流失。

更嚴峻的問題是，由於本港不少公司只能倚靠本港大學畢業生去填補相關空缺，但補上的程度往往不及流失程度，往往是「補數個，又走N個」，才令人才荒問題愈來愈嚴重。

方保僑亦批評政府對IT人才培訓非常落後，永遠只集中於院校培育幼苗，但遠水不能救近火。他建議政府應考慮以提供優厚條件及福利，吸引外國及內地公司留港創科，他笑言「如果香港吸引到阿里巴巴這類型公司來港成立總部，相信自然會吸引到有關人才」。