東方日報A1：資訊科技人手荒　10萬職位等空降

疫情下出入食肆商場要用「安心出行」掃碼，領用消費券要用電子支付平台，資訊科技（IT）與日常生活的應用上已息息相關，香港漸漸變成「掃碼」港，IT界的人力資源是本港備受重視的一環，但危機顯現。有資訊科技及數碼人才獵頭公司的調查發現，本港IT界即使面對疫情及經濟下行衝擊，仍持續求才若渴，形容空缺速度增長驚人，未來5年將需要額外約10萬名人才轉型才可填補缺口。若整體情況持續惡化，長遠可能影響香港在全球的競爭力，呼籲業界及政府提供誘因，鼓勵大學生及職場中有意轉行的人士接受職前培訓，為業界提供新血。而業界人士則批評政府對IT人才流失坐視不理。

資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix認為，香港企業需要加強職業培訓，同時鼓勵員工由傳統行業投身IT界，方可紓緩IT人才荒問題。數據顯示，截至2022年1月，本港共有12萬人於IT界工作，而業界截至2022年4月則有9,097個招聘廣告，空缺對人才比率僅1：13；相比起建築及製造、教育、餐飲等行業，平均空缺對人才比率約1：50，更反映IT人才不足。

如將IT業界的工作範疇再細分，從事數據工程或數據分析工作約3,000人，相關招聘廣告截至2022年4月卻有856個，即平均空缺對人才比率只有1：3.5。

Venturenix總監袁益霆表示，IT行業受移民潮及更多企業採取數碼化策略影響下，人手愈見緊張。根據薪酬指南顯示，IT界2022年薪酬顯著上升，以數據工程師為例，部分中層員工的薪酬升幅達8%，基層員工的薪酬升幅亦可達14%。此外，部分數據科學家中層員工的薪酬較去年提升5%，而人工智能（AI）工程師的基層員工，其薪酬亦錄得8%至15%升幅。

雖然IT界薪酬有提升，部分公司更提供彈性時間上班、在家工作、給予最新技術及進修機會等福利吸引及挽留人才。不過，不少年輕港人因本港社會環境不穩而移民至英國、美國、加拿大及新加坡等國家，令IT公司難以留住既有人才和吸納新血。

袁益霆強調，香港企業需要正視及解決IT人荒的問題，否則可影響企業自身的人力資源及增加開發IT產品的成本，同時削弱在業界的競爭力。

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