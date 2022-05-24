健身室重開市民加緊「操肌」　營養師籲按運動量攝取適量蛋白質

疫情緩和，關閉多時的健身中心重開，吸引不少運動愛好者光顧「加操」，鍛鍊全身肌肉。不少人為配合「操肌」訓練，都會嘗試增加蛋白質的攝取量，因此如何均衡攝取、健康地增肌，就成為關鍵。有營養師指，不同人對蛋白質的需求量有不同，需要按體重及活動而定，例如力量訓練的運動員，每日需求量是每公斤體重約1.6至2克的蛋白質，因此如果一位每日「操肌」訓練中、重約60公斤的男運動員，他每天的蛋白質需求就會是96至120克。

至於其他毋須健身的人而言，基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指，根據世界衞生組織建議，一般成年人的每日蛋白質需求會是每公斤體重約0.8至1克，故以一個60公斤男士為例，他每日的蛋白質需求大約是48至60克；而一些中等訓練量的耐力運動員，每公斤體重則要1.2至1.4克的蛋白質，他每日的蛋白質需求大約是72至84克。

那麼要進食多少份蛋白質食物才能滿足需求？營養師指，以香港衞生署建議的計算為例，一份蛋白質食物含約7克蛋白質，例如一安士熟的瘦豬肉、牛肉、羊肉、雞肉、魚肉，或者4隻中型蝦、一隻連蛋黃或兩隻只有蛋白的雞蛋、約4平湯匙的紅豆、綠豆、眉豆等。