街鋪鐵閘變身壁畫　細訴社區故事

疫下經濟不景，市民在街上閒逛或許看見不少店舖重門深鎖，鐵閘貼滿招租廣告。但其實商舖鐵閘亦可化身壁畫，說出屬於社區的故事。有團體於佐敦、鰂魚涌和筲箕灣一帶，安排11位本地藝術家，為區內店舖鐵閘度身訂造全新21幅畫作；並會在商場舉行展覽展出歷年來所有鐵閘藝術作品圖片，以及舉辦4個免費文化導賞團。

佐敦這一區面積雖小，卻是臥虎藏龍之地，區內除了有人氣醬料店「廖孖記」，亦有「香港刀王」美譽的華叔在區內磨刀磨較剪。華叔於上世紀50年代在廟街開店，對他而言磨刀既是謀生技能，亦是一種藝術。藝術家中尾美智子在其店舖鐵閘作品上畫出了華叔的匠人精神，作品可見華叔聚焦刀鋒，以熟練手勢雙手來回於磨刀石上。鰂魚涌曾是香港島最龐大的工業區，時至今日已變為住宅及商業區，區內店舖亦以服務街坊和文職人士為主，包括在上世紀80年代開業的金城文具公司。文具店是昔日學生放學後流連的好地方，藝術家Devil將回憶寶庫中的鉛筆、砂膠、字帖、木顏色筆、廣告彩、康樂棋、扭計骰、波子等畫在鐵閘作品上，記錄這一間在區內碩果僅存的舊式文具舖。

團體將特設免費文化導賞團，由5月28日起至7月2日，由社企「街坊帶路」的專業導賞員逢週末會帶領市民探索佐敦、鰂魚涌和筲箕灣。導賞團共分為四大主題，佐敦有「和而不同的小尼泊爾」帶你認識扎根香港尼泊爾社群，「闖出世界的傳統手工藝」則向本地匠人致敬；鰂魚涌有「工業王國的蛻變軌迹」，尋找這個曾經是香港島最龐大工業區的變遷，更有機會參觀太古歷史檔案庫；筲箕灣就有「時代巨輪下的漁村今昔」，一起呼吸昔日的漁村氣息和一份歷久不衰的濃厚人情味。各團遊歷時間約一小時三十分至兩小時不等，每團名額有限，先報先得。