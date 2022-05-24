曾祈殷關注新變種病毒是否已流入社區　或令新冠疫情反彈

本港第5波疫情從3月的高峰回落後，昨日(23日)新增確診宗數首次跌穿200宗關口，錄190人染疫；惟中環九如坊蘭桂坊酒店群組再多2人確診，患者曾在早上時段到訪太古城麥當勞，且用膳時間跟早前染疫、帶有新變種病毒的美國輸入個案有重疊，恐在食早餐時受感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(24日)在電台節目表示，須視乎新變種病毒有否流入社區，一旦流入疫情有機會出現輕微反彈，但目前對整體疫情審慎樂觀。

對於太古城三期麥當勞累計有6名顧客確診，部分患者涉及Omicron BA.2.12.1，曾指出，若所有患者的病毒基因排序一致，顯示麥當勞內可能有交叉感染，但若果不一致，則要再追查病毒來源。

另外，多個國家報告出現猴痘確診病例，曾祈殷指猴痘個案過往多發生在非洲地區，近期在多個國家有病例，主要透過接觸性傳播，飛沫或體液等，病徵初期似感冒，發燒2至3天後會有紅疹，之後變成水泡及濃泡，維持2至3星期，暫時大部分個案發生於男男性接觸者。