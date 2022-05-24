男童挨跌天線得得B賠3萬　其父質疑店方誤導　2萬網民「派嬲」

一名男童與家人在參觀玩具展覽時，疑因不慎背靠一個大型的金色「天線得得B」塑像身上，未料塑像倒下，更「粉身碎骨」無力挽回，由父親賠款逾3萬港元了事，引發網民熱議。事件中男童的父親謝先生今早(24日)在電台訪問質疑，店方沒有對公仔採取任何保護措施，店員的說話有誤導之嫌，在事件中亦有責任。他希望店方毋須他們賠償，又稱兒子今日因此事已向學校請假。

謝先生提到，事發本周日(22日)傍晚6時半，當時店員向其太太表示「仔仔已踢過公仔一腳」，誤以為兒子踢跌公仔，最終決定賠償。惟他事後翻查閉路電視發現，公仔不是兒子踢跌，而是「挨跌」。兒子回家沿途在車上「呆晒」並保持沉默，更三番四次追問他「點解個公仔咁恐怖」。謝先生亦指事後沒有責罵兒子。