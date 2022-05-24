廉署7月開放日介紹港反貪史 市民今起可網上申入場券

今年為香港特別行政區成立25周年，廉政公署將於今年7月份的3個周末，向公眾開放多項設施，讓市民親身了解香港反貪歷史及廉署最新的肅貪倡廉工作。公眾由即日(24日)起至下月6日，可透過廉署網站申領入場券，每位市民最多可申請4張指定入場時間的入場券，若申請數目超過限額，將採用電腦抽籤派發。廉署將於6月下旬透過電郵通知各申請人及發送電子入場券。

有關開放日將於北角渣華道303號廉署大樓舉行，開放時間為7月9日（星期六）上午9時至下午6時、7月10日（星期日）上午9時至下午5時、7月17日（星期日）上午9時至下午5時、7月30日（星期六）上午9時至下午6時，以及7月31日（星期日）上午9時至下午5時。

市民將獲安排以導賞形式參觀多項廉署設施，包括廉署展覽廳、錄影會面室、列隊認人室、扣留中心、槍械設備及互動遊戲區等，每場導賞團約1小時45分鐘。所有參觀人士於進入廉署大樓時必須遵守政府最新防疫措施及指引，包括使用「安心出行」流動應用程式（獲豁免人士除外）及完成「疫苗通行證」的接種要求，並出示相關二維碼或紙本接種紀錄。