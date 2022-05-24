送審教科書今年起不准附二維碼網址　教育局稱非必要學習內容

近年來為加強教學互動，教材多以二維碼或超連結形式，為師生提供短片、工作紙等教學資源，惟教育局早前表明，從今年起所有獲發評審報告的教科書，包括9月份新推出的公民與社會發展教材，以及尚未完成覆檢的中三中史科、歷史科課本等，將不可再附有二維碼或其他網址，就連語文科目的聆聽錄音也不能留下。至於現有教材暫不受影響，但在「重印兼訂正」修訂時，新版必須移除所有二維碼和網址，而日後的課本亦僅能於「前言」或「編輯說明」中，列出出版社網站的單一網址，以提供由出版社自製或第三方的教學資源。

教育局回應指，印刷教科書內的超連結或二維碼所連繫的內容屬額外補充資料，並非必須學習內容，亦不是教科書評審範圍，加上教科書內附加的超連結或二維碼數量不斷增加，部分內容是由其他機構提供資料，所連繫的內容亦時有更新和改動，甚至與原來課題的關連也改變了，故無論是出版社或教育局，亦難以保證其他機構的資料質素，為免公眾誤會二維碼所連繫的內容是由教育局評審，在與教科書出版業界溝通後，決定教科書內只可附有出版社網站的單一網址。

另外，教育局又指，早前推出名為《積累感興》的中國語文課程文言經典建議篇章書冊，書冊內的二維碼，連結至教育局或香港教育城製作的教學資源，在內容上能配合課程，亦適用於學與教的活動，強調性質和處理方法上，與出版社連結其他機構或人士編製的網址極為不同。