深圳增跨境貨車接駁車次　業界料政策不似預期　促改為閉環管理

疫情下中港陸路運輸困難重重，消息指深圳當局近日將宣布優化邊境接駁安排，並提升跨境貨車的接駁能力達每日3,500車次，同時將擴大跨境及擺渡司機的臨時休息區，每個接駁點可容納不少於3,300名司機。不過，業界認為當局仍未有落實或考慮業界提出的「三點一線不落地」閉環管理安排，指現時即使增加車次，在政策實際操作時仍會「層層加辣」，可增加車次不似預期，或僅能増約2,500車次。

目前中港陸路貨運需要以跨境司機接駁「擺渡」司機，再由「擺渡」司機接駁「作業」司機去完成由港至內地的單程運輸，即一程運輸已需3個司機才可完成，令時間及成本大大增加。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，業界一直認為此方案並不理想，並希望與深圳當局能考慮「三黠一線不落地」閉環管理，以香港司機閉環管理去取代「擺渡」司機及「作業」司機的工作，但未獲當局回應。陳又指現時做法令內地司機意外頻生，因中港貨車有左右軚之分，作為「擺渡」司機的內地司機未必熟悉，加上港人司機在接獲貨物後並不知道內地司機上貨時的情況，擔心若有走私等問題，連不知情的港人司機亦需負責。

至於深圳當局或提升跨境貨車的接駁能力，陳則認為不可行，因他指目前每日僅能每人出車一次，即便當局優化政策，但每次優化後「落地都不似預期」。而對於擴大跨境及擺渡司機的臨時休息區，陳則稱休息區空間未知是否足夠容納更多人，若空間不足而又人手增加，擔心或會造成傳播風險。