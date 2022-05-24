4男上周認藏汽油彈材料圖破壞　官索報告7.16判刑

12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中2人廖子文及鄭子豪，與另外2名男子因涉嫌串謀縱火被控。4名被告上星期承認交替控罪管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件原定今天（24日）在區域法院判刑，惟法官游德康考慮過辯方求情後，決定將判刑押後至7月16日，期間為各被告索取背景及心理報告。

本案4名被告依次為鄭進（34歲、時裝設計師）、鄭子豪（20歲、港鐵技術員見習生）、李威龍（28歲、廚師）及廖子文（19歲、學生）。鄭進的律師今天為他求情時，提到他過去的設計曾刊登雜誌及報章，但因本案而前途受挫，此外他自2012年起患上抑鬱症。鄭子豪的代表大律師則提出為鄭子豪索取院舍報告，惟法官游德康認為上訴庭案例已指出判監是合適，故拒絕索取報告。法官又提到，涉案汽油彈內裝有大頭針，循普通常識、合理推論是用作加強殺傷力，問及辯方須否召開紐頓聆訊（Newton hearing），傳召證人作供後才作判斷。辯方則指在案情中，專家指大頭針對燃燒過程無幫助，惟辯方不反對法官對意圖作推論，亦放棄召開紐頓聆訊。

案情透露，2019年9月30日晚上，鄭進和男子鄧棨然在灣仔金樂大廈地下大堂被警員截查。警員到大廈19樓一個單位內搜查，當日身處屋內的廖子文和李威龍一度爬出窗外，並留在外牆簷篷位置，稍後才返回安全地點及被捕。警方在單位內檢獲半製成的汽油彈、汽油彈材料和部件，包括22個玻璃樽、逾4升汽油，多盒大頭針、以及異丙醇、乙醇、鎂粉、鎂屑等化學品。警方亦在鄭進的手機發現他和鄧棨然的通訊紀錄，涉及計劃在單位內製造汽油彈，於2019年10月1日使用。上述鄧棨然亦是「12香港人蛇」之一。他原亦為本案被告，但現在他並不在被告名單內。據知他現仍於內地服刑中。

案件編號：DCCC 323/2020