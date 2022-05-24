法團主席認偽造文件呃抗疫基金　判80小時社服令

太子一幢大廈的業主立案法團主席，因偽造文件及使用虛假文書副本，向「防疫抗疫基金」申請發放予該大廈保安員和清潔工人的津貼，以及發放予法團的補貼，事後被廉政公署落案起訴。他2周前承認各1項偽造及使用虛假文書的副本罪，今日（24日）在九龍城裁判法院被判處80小時社會服務令。

62歲被告崔照祥、報稱商人。案情指，被告為時任金華閣的法團主席。2020年4月至8月期間，被告向物監局提交兩份「物業管理業界抗疫支援計劃」申請，為該大廈一名保安員申領共7,000港元津貼。在物監局批出款項後，被告向物監局提交2張收據及收據的副本，顯示該保安員簽署確認收妥相關津貼。惟廉署調查時，發現該保安員只收取了3,000港元及從未簽署任何收據，而涉案收據上的保安員簽署是由被告偽造的。

辯方求情指，被告的報告正面，涉案大廈將近8成業主聯署為被告求情，指被告平日熱心助人，甘願從事無償的法團工作，冀法庭予以輕判，好讓被告繼續服務社區。裁判官判刑指，案件控罪嚴重，但被告在案中沒有得益，加上他主動認罪，家人願意支持他。故接納報告建議，判處被告履行社會服務令。

案件編號：KCCC 596/2022