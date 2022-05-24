去年全球逾10億次物聯網攻擊　遭黑客入侵恐失財洩私隱

科技日新月異，亦衍生出網絡安全隱患，其中物聯網(Internet-of-things, IoT)就是其中一項。物聯網即是通過互聯網將不同的裝置及設備連接起來，最常見的應用例子是智能家居，包括智能電視、智能燈泡及智能門鎖等。警方提醒要確保物聯網的保安，因黑客一旦入侵了其中一個智能家居裝置，就有機會接觸到網絡內的其他裝置(如路由器、個人電腦、手提電話或電子門鎖)，甚至取得控制權限，威脅財產和私隱，後果嚴重。

根據一間網絡安全公司報告指出，去年全球共發生了超過10億次IoT攻擊。最常受網絡攻擊的五大IoT設備排名依次為路由器(46%)、接入點(17%)、延長器和網狀物(17%)、網路連接存儲(5%)及網路電話(4%)。大多數家庭和企業都至少有一部路由器，而它也是IoT設備的通訊樞紐，因此它成為最常受網絡攻擊的目標。

警方指，黑客一旦入侵家中的路由器，便有機會接觸到網絡內的其他裝置，甚至取得控制權限，威脅市民的財產和私隱。IoT設備更有機會被控制成為「殭屍網絡」，攻擊其他電腦，故建議市民使用物聯網裝置，必須把預設密碼改為強密碼，並使用多重認證；關閉沒有必要使用的服務，如FTP、TELNET等；開啟活動記錄功能，並不時翻看記錄以偵測可疑活動；啟用防火牆及網絡監察功能；遙距控制物聯網裝置時，應使用加密傳輸。