女子元朗大馬路集結堵路　非法集結罪成2周後判刑

2019年11月11日多區出現「三罷」示威，一名毅進女畢業生被指當日在青山公路元朗段一帶參與堵路，被控參與非法集結罪。被告上星期於屯門裁判法院審訊，裁判官施祖堯今早（24日）裁決，裁定被告罪成，押後至6月7日判刑，期間為被告索取背景報告，候判期間被告須還押。

報稱學生的被告鄧朗晴（23歲），被控於2019年11月11日，在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外參與非法集結。裁判官裁決指，案發現場有20多名示威者意圖堵路，破壞社會安寧，並激起持相反意見的市民發生肢體衝突，因此裁定案發現場為非法集結。被告身處現場，在大馬路中搬動磚頭，案發時戴黑色口罩是為了掩飾身份，直至警方掃蕩時，由大馬路逃跑至小巷，與其他示威者的逃跑路線一致，必然是企圖逃離現場。儘管被告有意投考紀律部隊，但參與違法行為亦絕非不尋常。裁定被告與其他人一起堵路，是非法集結的組成者及參與者，因此非法集結罪成。

辯方求情指，雖然「三罷」是有預謀，但現場只有20多人堵路，不是大規模，亦無武器。案發地點只有一個，影響範圍小，持續時間只有10分鐘左右，案中沒有任何人受傷。被告被捕時裝束與示威者不一樣，屬一般參與者。此外律師亦為呈交被告老師撰寫的求情信，請求法庭輕判。

案件編號：TMCC 2206/2021